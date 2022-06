Bande de Gaza : le Hamas et le Hezbollah ont discuté d’une coopération militaire

Selon le journal londonien Rai Al-Youm, des groupes terroristes, dirigés par le Hamas, ont eu des discussions intensives avec le Hezbollah durant trois semaines, concernant l’implication de toutes les parties dans la prochaine campagne militaire dans la bande de Gaza ou alternativement dans la guerre au Liban.

Selon le journal, le Hamas et le Jihad islamique ont initié les pourparlers, au vu de la situation politique et sécuritaire en Israël, craignant que Tsahal ne lance une opération militaire dans la bande de Gaza. Les terroristes palestiniens voulaient voir dans quelle mesure Le Hezbollah souhaitait intervenir dans une telle situation.

Des sources impliquées ont déclaré que le Hezbollah, pour sa part, n’est prêt à intervenir militairement que dans le cas où la campagne tournerait autour de la question du Mont du Temple et de Jérusalem. Ils ont ajouté que le Hamas et les autres factions n’avaient pas apprécié leur réponse, affirmant qu’ils s’attendaient à une intervention plus profonde qu’à une manifestation de solidarité.

À ce stade, soulignent les sources, des conversations ont lieu dans divers forums. Dans l’un – le Hamas avec le Hezbollah et l’Iran, et dans l’autre – le Hamas avec le Jihad islamique. Selon les sources, le premier forum comprend des personnalités importantes comme des Gardiens de la révolution iraniens qui tentent de faire la médiation sur la question, tandis que le second forum est destiné à examiner l’intérêt d’une intervention du Hezbollah dans la prochaine campagne.

Les sources ont ajouté que les pourparlers entre les organisations se poursuivraient dans un proche avenir.

Eliran COHEN