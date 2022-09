Benny Gantz se rend aux États-Unis pour une série d’entretiens avec des responsables de l’ONU

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s’est rendu aujourd’hui aux États-Unis pour entamer une série de réunions avec des responsables des Nations Unies. Les pourparlers devraient se concentrer sur le programme nucléaire iranien et les accords d’Abraham.

Benny Gantz doit rencontrer lundi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et l’ambassadrice américaine des Nations Unis Linda Thomas-Greenfield. Le ministre israélien de la Défense s’entretiendra également avec les ambassadeurs des membres du Conseil de sécurité de l’ONU et des pays signataires des accords d’Abraham, qui ont normalisé il y a deux ans les relations entre Israël et de nombreux États arabes.

Fin aout, Benny Gantz s’était déjà rendu aux États-Unis ou il avait affirmé qu’il s’assurera que l’Iran ne possède jamais d’arme nucléaire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités