Des dirigeants du Hamas auraient quitté le Qatar pour l’Algérie.



Des sources indiquent que la plupart de ces responsables se sont envolés pour l’Algérie, pays qui entretient des relations privilégiés avec le groupe terroriste

L’Algérie, fidèle à elle-même, plus que jamais alliée du terrorisme international avec ses compères fascistes l’Iran, la Russie et la Corée du Nord.

Au moins trois dirigeants du Hamas ont quitté le Qatar ces derniers jours, avec leurs responsables et leurs chauffeurs, éteignant leurs téléphones et refusant tout appel, a rapporté la chaîne Kan en langue arabe, citant des sources à Doha mardi soir. Ces sources indiquent que la plupart de ces membres se sont envolés pour l’Algérie, pays qui entretient des relations privilégiés avec le groupe terroriste. Par ailleurs, Kan a rapporté mardi que Saleh al-Arouri, un membre important du Hamas, a quitté sa résidence habituelle à Beyrouth et s’est envolé pour la Turquie. Ces départs interviennent après que les autorités du Qatar ont signifié aux dirigeants du Hamas présents sur leur sol qu‘elles n’étaient plus en mesure d’assurer leur sécurité face aux menaces des services israéliens.

