Israël en guerre : des terroristes palestiniens vandalisent le tombeau de Josué en Judée-Samarie en inscrivant des slogans pro-Hamas

Selon les informations de divers médias israéliens, le tombeau de Josué situé près du village palestinien de Kifl Haris en Judée-Samarie a été vandalisé.

Selon certaines informations, la tombe était couverte de graffitis avec des phrases antisémites et des appels en faveur des massacre du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.

Yossi Dagan le chef du conseil régional de Samarie, a réagi à cette profanation, affirmant qu’il « s’agit d’un crime de haine barbare qui équivaut à une attaque terroriste« .

« Cela nous rappelle que l’ennemi à Gaza et l’ennemi en Judée-Samarie ont un objectif commun : détruire l’État d’Israël et assassiner les juifs. Les terroristes palestiniens utilisent des plans similaires à ceux de l’EI pour extirper les racines historiques d’Israël dans ses lieux saints, en plus de nuire aux âmes juives de manière barbare », a ajouté Yossi Dagan.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 135 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités