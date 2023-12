Israël en guerre : des dirigeants du Hamas quittent le Qatar, craignant pour leurs sécurités

Selon les informations de la chaine arabe israélien Kan qui cite des sources de Doha, plusieurs dirigeants du Hamas ont quitté le Qatar pour une destination inconnue en éteignant tous leurs téléphones. Selon les sources, les chefs du Hamas se seraient envolés pour l’Algérie.

Hier, Kan avait également rapporté que Saleh al-Arouri, un membre important du groupe terroriste palestinien, avait quitté sa résidence à Beyrouth pour se réfugier en Turquie.

Ces départs interviennent alors que les autorités qataries ont signifié aux dirigeants du Hamas, que leur sécurité n’était plus assurée à Doha, face aux menaces des agents du Mossad.

Par ailleurs, les tensions commencent à monter dans l’organisation du Hamas. En effet, le média israélien N12 a rapporté qu’Ismael Hanyeh et Yahya Sinwar n’arrivent pas à s’entendre concernant l’organisation politique de la bande de Gaza après la guerre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 135 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités