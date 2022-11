Edito de Alain SAYADA « Nethanyahu a réussi son pari de reprendre le pouvoir en Israel »

Nethanyahu a réussi son pari de reprendre le pouvoir en Israel avec un bloc de droite de plus de 60 députés ce qui lui permettra d’avoir une forte coalition.

Les jeux sont faits, Malgré le fait que certains journalistes espèrent encore que Lapid aurait une chance d’être le future premier Ministre, c’est nous prendre pour des idiots en annonçant au conditionnel la victoire du bloc de droite, mais la vérité est bien là, la Droite revient aux commandes du Pays malgré la déception de ces gauchistes ou arabisants, Bibi sera le prochain Premier Ministre du pays avec pour objectif de protéger le peuple juif et préserver la sécurité d’Israel…. le candidat Netanyahou devrait reprendre son poste de chef du Gouvernement avec un nouvel allié « le parti sionisme religieux « et ces alliés habituels, le secteur arabe s’est effondré, le « Meretz » ne devrait pas être présent à la Knesset ce qui est une bonne nouvelle, avec 32 députés, le Likoud se présente comme le premier parti d’Israel, les partis religieux font une poussée remarquable avec un nombre de députés qui avoisineraient 24, ce qui entrainerait mathématiquement, pour, la première fois depuis longtemps une coalition un bloc de droite qui avoisinerait 63 voir 65 députés ce qui serait amplement suffisant pour diriger le pays ce qui permettra de le stabiliser, en revenant sur les fondamentaux qui sont de protéger notre peuple, de redonner aux forces de sécurité et à l’armée le pouvoir de réagir au plus vite contre les terroristes, lorsque la vies des citoyens et militaires israéliens sont en danger ainsi que contre ces ennemis intérieur comme, le Hamas, ou ces arabes Israéliens ayant fait allégeance aux mouvements terroristes, ainsi qu’à ces ennemis de l’extérieurs tel que le Hezbollah, le Djihad Islamique ou bien l’Iran toujours en quête d’obtenir l’arsenal Nucléaire, mais une chose est sur, faisons confiance à celui qui devrait faire en sorte que ce jour n’arrive jamais… Alors comme il est écrit cette semaine dans la Thora, ce qui est important pour le peuple juif et ISRAEL c‘est le Hakel c‘est-à-dire le rassemblement, l’Unité, autour du nouveau futur Premier ministre d’ISRAEL Benjamin Netanyahu, mais pour cela le gouvernement devra appliquer le programme pour lequel le Likoud a gagné ces élections, tant, dans le domaine Social, que, Sécuritaire, Justice et Économique tel que le pouvoir d’achat, comme, ce qui est le cas en Europe ou les mêmes prérogatives à savoir la sécurité, les vagues migratoires, la justice, le Social, le Pouvoir d’Achat sont aux cœurs des préoccupations des populations … c’est pourquoi aujourd’hui l’extrême Droite est parvenu au pouvoir, comme nous avons pu le constater dans certains pays, la Hongrie, La Pologne les Pays-Bas, l’Italie, et cela, bien évidemment ne s’arrêtera pas à ces pays, quand nous voyons ce qui se passe en France ou le rassemblement National avoisine aujourd’hui près de 31 % de soutien à Marine Lepen, ce qui prédit que dans 4 ans la France basculera certainement à Droite toute, car la France se radicalise de plus en plus… le patriotisme, le popularisme les identitaire ne cesseront d’augmenter dans les prochaines années.

En attendant, nous sommes heureux que le pays puisse prendre son avenir en main.

Bravo à Bibi et ces alliées de nous avoir débarrassés de ce gouvernement hétéroclite.

Am Israel Hay

Alain SAYADA