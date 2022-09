Elections israéliennes 2022 : Le Likud présente sa liste avec deux transfuges du parti Yemina

Élections israéliennes 2022 : Le Likud présente sa liste avec deux transfuges du parti Yemina

Le Likud a présenté hier sa liste définitive de candidats à la Knesset pour les prochaines élections israéliennes qui auront lieu le mois de novembre prochain. Le leader du parti, Benjamin Netanyahu a lui-même sélectionné cinq personnes.

Parmi les cinq personnes choisies par l’ancien premier ministre israélien, on retrouve deux anciens membres du parti Yemina, à savoir Idit Silman et Amichai Chikli, dont leur défection a contribué à faire tomber le gouvernement Bennett-Lapid. L’ancien chef adjoint du département des enquêtes de la police Moshe Saada, l’écrivain éthiopien israélien Tzaga Malko et l’avocat Yossi Fuchs complètent la liste.

Benjamin Netanyahu a donné à Idit Silman et Amichai Chikli les 14e et 16e places de la liste, tandis que Moshe Saada, Tzaga Malko et Yossi Fuchs ont respectivement obtenu les 28e, 37e et 43e places.

Un sondage électoral israélien publié mardi soir a montré qu’il ne manquait qu’un siège au parti de Benjamin Netanyahu et au Likud pour pouvoir former une coalition sans s’appuyer sur aucun parti extérieur.

Eliran COHEN pour Israel Actualités