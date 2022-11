Élections israéliennes : Betsalel Smotrich hérite du ministère des Finances et Arye Deri du ministère de l’Intérieur

Après de longues tergiversations dans les négociations de coalition, Benjamin Netanyahu et Betsalel Smotrich sont enfin arrivés à un compromis.

Selon les informations de la Douzième chaine, le président du Parti sioniste religieux, le député Betsalel Smotrich, occupera le poste de ministre des Finances, et un deuxième député de son parti recevra un poste ministériel au sein du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense reste cependant sous le contrôle du Likud.

Le leader du Shas, Arye Deri, assumera lui les fonctions de ministre de l’Intérieur et de vice-premier ministre. Les portefeuilles du ministère des Services religieux et du ministère du Développement de la Périphérie, du Néguev et de la Galilée iront également aux députés du Shas. Le parti du Otzma Yehudit dirigé par Itamar Ben Gvir, qui réclamait ce ministère, recevra à la place le ministère de l’Agriculture.

Ces derniers jours, les négociations sur les accords de coalition ont ralenti en raison de désaccords entre Betsalel Smotrich et Benjamin Netanyahu. Le chef du parti Sioniste religieux aurait insisté pour recevoir le poste de ministre de la Défense dans le prochain gouvernement israélien. Or Benjamin Netanyahu ne voulait pas de lui pour ce poste.

Eliran COHEN pour Israel Actualités