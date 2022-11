Élections israéliennes : Israël renforce sa sécurité

Alors que les israéliens commencent à voter aujourd’hui lors des élections législatives, l’État d’Israël a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires avec notamment une fermeture générale des points de passage en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza.

Les bouclages sont entrés en vigueur à 00h01 heure locale et se poursuivront jusqu’à 23h59, sauf développement imprévu en matière de sécurité, ont indiqué les Forces de défense israéliennes dans un communiqué.

Il n’y aura pas non plus de passage pour les journalistes par le point de passage d’Erez entre Israël et Gaza aujourd’hui, le passage reprenant demain conformément aux horaires habituels, selon un communiqué du bureau de presse du gouvernement.

La décision, prise lors d’une évaluation de la situation par l’establishment de la défense, intervient à la suite d’une série d’attaques terroristes que subissent les israéliens en Judée-Samarie.

Samedi soir dernier, un civil israélien de 50 ans a été assassiné par un terroriste palestinien à l’entrée de Kiryat Arba.

Dimanche, cinq soldats israéliens ont été blessés dans une attaque terroriste dans la vallée du Jourdain.

Eliran COHEN pour Israel Actualités