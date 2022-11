Élections israéliennes : Itamar Ben Gvir se retire des négociations de coalition

Le parti Otzma Yehudit du député Itamar Ben-Gvir a annoncé hier soir qu’il a rompu les négociations de coalition avec le Likud concernant la mise en place du prochain gouvernement israélien.

Le parti religieux de droite a expliqué avoir mis fin aux négociations en raison d’un désaccord avec le Likud. Le parti du premier ministre entrant, Benjamin Netanyahu, aurait fait marche arrière sur un accord initial avec le parti d’Otzma Yehudit, visant à donner un ministère supplémentaire à la faction d’Itamar Ben Gvir.

Le ministère en question est le ministère du Développement de la Périphérie, du Néguev et de la Galilée, actuellement détenu par Oded Forer du parti Israel Beitenou.

En plus du retirement d’Otzma Yehudit des négociations, Les négociations sur les accords de coalition stagnent aussi en raison de désaccords entre Betsalel Smotrich et Benjamin Netanyahu. Le chef du parti Sioniste religieux aurait insisté pour recevoir le poste de ministre de la Défense dans le prochain gouvernement israélien. Or Benjamin Netanyahu ne voudrait pas de lui pour ce poste.

La semaine dernière, le média israélien Walla avait annoncé que Benjamin Netanyahu avait fixé pour ce mercredi la data limite pour la formation du gouvernement. Une date qui risque de changer au vu de la tournure des négociations de coalition.

Eliran COHEN pour Israel Actualités