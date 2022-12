Élections israéliennes : Le Likud et le parti Sioniste Religieux signent un accord de coalition

Le Likud et le parti Sioniste Religieux ont conclu hier soir un accord de coalition qui ouvre la voie au premier ministre entrant Benjamin Netanyahu pour former un gouvernement soutenu par 64 membres de la Knesset israélienne.

En vertu de l’accord, le président du parti Sioniste Religieux Betsalel Smotrich deviendra ministre des Finances pour deux ans, dans le cadre d’un accord de rotation avec le chef du parti Shas, Aryeh Deri. Ce dernier occupera d’abord le poste de ministre de l’Intérieur.

Le Parti sioniste religieux, qui compte sept membres à la Knesset, obtiendra également un poste au ministère de la Défense qui sera responsable des bureaux de coordination et de liaison de district et de l’administration civile en Judée-Samarie.

Le député Sioniste Religieux Ofir Sofer sera ministre de l’aliyah et de l’intégration et la députée Sioniste Religieux Orit Strook dirigera un nouveau ministère de la Mission nationale dont les domaines de responsabilité restent à déterminer. Le député sioniste religieux Simcha Rothman, longtemps champion de la campagne pour limiter le pouvoir de la Cour suprême, présidera la Commission de la Constitution, des lois et de la justice de la Knesset.

« Aujourd’hui, nous franchissons une autre étape historique pour établir un gouvernement juif, sioniste et national qui rétablira la sécurité et la gouvernance, promouvra une réforme historique du système juridique, renforcera l’identité juive dans l’esprit du sionisme religieux et agitera fièrement le drapeau du sionisme, l’absorption de l’aliyah et de la société israélienne« , a déclaré Betsalel Smotrich après la signature de l’accord.

Le Likud a déjà conclu des accords de coalition avec les partis Otzma Yehudit et Noam.

Eliran COHEN pour Israel Actualités