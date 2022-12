Elections israéliennes : le Likud et le Shas signent un accord de coalition

Élections israéliennes : le Likud et le Shas signent un accord de coalition

Les partis Likud et Shas sont parvenus à un accord hier soir, ouvrant la voie à la mise en place d’une coalition gouvernementale.

L’accord stipule que le président du Shas, le député Arye Deri, deviendra à la fois ministre de la Santé et ministre de l’Intérieur pendant la première moitié du mandat du premier ministre entrant Benjamin Netanyahu. Lors de la seconde moitié du mandat, il remplacera Betsalel Smotrich au poste de ministre des Finances. Arye Deri sera également vice-premier ministre durant toute la durée du gouvernement.

Le parti Shas recevra aussi le ministère des Affaires religieuses et le ministère du Travail, des Affaires sociales et des Services sociaux. Deux membres du parti Shas seront également ministres dans les ministères de l’Éducation et de l’Intérieur.

Néanmoins, cet accord qui suppose qu’Arye Deri peut servir de ministre dans le futur gouvernement risque d’être compliqué juridiquement.

Arye Deri avait démissionné de la précédente Knesset en janvier dans le cadre d’une négociation de plaidoyer qui l’a vu reconnu coupable et condamné à une peine de prison avec sursis. Si le président de la commission électorale centrale, le juge de la Haute Cour Yitzhak Amit, décide que ses actions constituent une turpitude morale, Arye Deri sera légalement interdit de servir en tant que ministre pendant sept ans.

La nouvelle coalition commencera la semaine prochaine à accélérer une modification de la loi afin qu’elle ne s’applique qu’aux peines de prison réelles et non avec sursis.

Le Likud a maintenant signé des accords partiels avec Otzma Yehudit, le Parti sioniste religieux, le parti Noam, le parti Judaïsme unifié de la Torah et donc le parti Shas.

Eliran COHEN pour Israel Actualités