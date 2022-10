Élections israéliennes : Yair Lapid modifiera la loi de l’État-nation s’il gagne les élections

Le premier ministre Yair Lapid a déclaré aux médias arabes israéliens, qu’il a l’intention de modifier la loi de l’État-nation s’il est réélu premier ministre de l’État d’Israël à l’issue des élections israéliennes qui auront lieu le 1er novembre prochain.

« Je m’oppose à la loi État-nation et je pense qu’elle devrait être modifiée et qu’une section de l’égalité civile devrait y être ajoutée. Il a été question à ce sujet, qu’une section soit ajoutée à la loi fondamentale : la dignité humaine et la liberté« , a déclaré Yair Lapid, en précisent que depuis que la loi a été adoptée en 2018, il s’y est opposé.

« La loi de l’État-nation telle qu’elle est écrite aujourd’hui est une insulte aux citoyens israéliens non juifs et doit être modifiée« , a ajouté le premier ministre israélien.

Adopté en 2018 par la Knesset avec le soutien de l’ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la loi sur L’État-nation définit l’État d’Israël comme la patrie historique du peuple juif et le foyer national du peuple juif dans lequel il satisfait son droit naturel, culturel, religieux et historique à l’autodétermination. Cette loi stipule aussi que Jérusalem est la capitale entière et unifiée de l’État d’Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités