Etats-Unis : les crimes antisémites sont en hausse de 125% à New York au mois de novembre

États-Unis : les crimes antisémites sont en hausse de 125% à New York au mois de novembre

Selon les données du département de police de New York, les crimes de haine antisémite dans les arrondissements de New-York ont plus que doublé au mois de novembre par rapport à il y a un an. 45 crimes antisémites ont été recensés dans la ville américaine le mois dernier contre 20 crimes antisémites recensés en 2021 dans la même période.

Plusieurs incidents antisémites sont survenus le mois de novembre dernier : quatre suspects ont agressé un homme juif dans une rue de Brooklyn ; un homme a jeté des pierres sur une école juive ; une personne a vandalisé un véhicule du mouvement Habad en écrivant « Free Palestine ».

Lors de l’incident le plus médiatisé, deux individus armés portant un grand couteau de chasse, une arme à feu Glock 17, un chargeur de 30 cartouches et un brassard nazi, qui planifiaient une attaque contre la communauté juive de New York, ont été arrêtés par la police le 18 novembre dernier.

Le maire de New York, Eric Adams, a dénoncé mercredi dernier l’augmentation de la haine des Juifs dans le monde dans un discours prononcé lors du Sommet des maires contre l’antisémitisme de 2022 à Athènes, en Grèce.

« La température augmente si légèrement que nous avons permis à l’antisémitisme de se normaliser dans chaque partie de notre vie. Nous nous y sommes habitués ; il est devenu populaire », a déclaré Eric Adams lors de cet événement, auquel ont participé plus de 50 maires et dirigeants municipaux du monde entier.

Eliran COHEN pour Israel Actualités