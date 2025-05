Gaza : Emmanuel Macron veut «durcir la position» contre Israël s’il n’y a pas d’ouverture humanitaire

Le président français Emmanuel Macron a récemment exprimé une position plus ferme à l’égard d’Israël concernant la situation humanitaire à Gaza. Il a qualifié les conditions sur place d’« intolérables » et a exhorté Israël à cesser ses opérations militaires, notamment à Rafah, en raison du risque de catastrophe humanitaire et de violations du droit international humanitaire .La Voix du Nord+1Le Monde.fr+1

Macron a également demandé l’ouverture de points de passage pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, soulignant que l’absence d’accès est « injustifiable » . Il a réitéré la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et de la libération des otages détenus par le Hamas .Le Figaro+3TF1 INFO+3La Voix du Nord+3La Voix du Nord+8Le Figaro+8Europe 1+8

En parallèle, la France envisage de reconnaître un État palestinien et prévoit d’organiser, avec l’Arabie saoudite, une conférence à New York pour relancer les efforts en faveur d’une solution à deux États .Reuters

Cette évolution de la position française reflète une volonté d’accroître la pression diplomatique sur Israël afin de répondre à la crise humanitaire à Gaza.

Le Hamas a déclaré que la proposition de cessez-le-feu formulée par Donald Trump, acceptée par Israël jeudi 29 mai, ne respectait pas ses demandes et celles du peuple palestinien, tout en indiquant examiner la réponse définitive à y apporter. Emmanuel Macron, lui, veut «durcir la position» contre Israël s’il n’y a pas d’ouverture humanitaire. Suivez notre direct.