Tensions entre l’Élysée et la communauté juive de France : une lettre ouverte accuse

Emmanuel Macron de trahison morale envers Israël par Alain SAYADA

Paris,29 mai 2025 –20h22

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République — que vous trouverez à la fin de cet article — plusieurs dizaines de dirigeants associatifs de la communauté juive de France expriment leur profonde douleur et leur colère croissante face aux prises de position récentes du gouvernement français sur le conflit israélo-palestinien. Ils dénoncent une posture qu’ils jugent partialement critique envers Israël et dangereusement silencieuse sur les crimes du Hamas, estimant que ces déclarations fragilisent la communauté juive en France et nourrissent un climat d’antisémitisme.

À l’origine de cette initiative : les déclarations d’Emmanuel Macron et de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, jugées « partiales », « déséquilibrées » et « dangereuses ». Les signataires de la lettre reprochent à l’exécutif d’avoir « retourné contre Israël » les outils de la diplomatie censés, selon eux, être réservés à la lutte contre le terrorisme.

> « Vos propos et ceux de votre ministre dénoncent avec sévérité les pertes civiles collatérales, ignorant volontairement les efforts exceptionnels d’Israël pour les limiter », accusent ils dans cette missive rendue publique ce mardi.

La lettre, signée par des dizaines de responsables communautaires de toute la France, alors que d’autre signatures arrivent quotidiennement, critique vivement ce qui est perçu comme une mise en accusation « injuste » d’Israël, présenté comme l’agresseur dans un conflit où il serait pourtant, selon eux, la cible directe d’attaques terroristes.

Les auteurs de la lettre rappellent l’attaque du 7 octobre 2023, qualifiée de « pire massacre de Juifs depuis la Shoah », au cours de laquelle plus de 1 200 civils israéliens furent tués par le Hamas, ainsi que les centaines d’otages toujours détenus ou portés disparus.

Ils dénoncent également la volonté affichée de la France de reconnaître un État palestinien dans les prochaines semaines, la jugeant « irréaliste » et « contre-productive » dans le contexte actuel. Selon eux, une telle décision reviendrait à légitimer une entité dirigée par des factions terroristes ou corrompues, sans base institutionnelle solide.

> « Comment hisser au rang d’État un régime qui pensionne à vie les familles de terroristes et dont 75 % de la population a applaudi au massacre du 7 octobre ? », s’interrogent les signataires, citant un sondage de novembre 2023.

Une inquiétude croissante en France

Au-delà du conflit au Proche-Orient, les auteurs tirent la sonnette d’alarme sur les conséquences de cette politique sur le climat en France. Ils estiment que la confusion morale entretenue par certaines déclarations officielles attise une vague d’antisémitisme dans l’Hexagone.

> « Chaque mot résonne comme une accusation inique, offrant aux vrais criminels une légitimité effrayante », dénoncent ils.

Depuis octobre 2023, les actes antisémites en France ont connu une hausse spectaculaire, et de nombreuses institutions communautaires sont sous haute protection. Les auteurs appellent le président à « ne pas raviver les vieux démons antisémites », qu’ils estiment en recrudescence.

Une interpellation directe à Emmanuel Macron

Fermes mais solennels, les signataires exhortent Emmanuel Macron à « retrouver une clarté morale » et à soutenir sans ambiguïté « la seule démocratie de la région », Israël. Ils affirment que l’Histoire jugera sévèrement les « ambivalences » françaises, et appellent à « ne pas épargner Israël du feu des diatribes diplomatiques » alors qu’il est en guerre contre un ennemi « déterminé à l’anéantir ».

L’appel est signé par des figures connues du paysage communautaire juif français : René Taieb, Albert Myara, Richard Abitbol (Confédération des Juifs de France), ), René Levy, Alain Bensimon (Garges-lès-Gonesse), René Lévy (Observatoire Juif de France), entre autres. et pour finir que ce collectif est soutenu par plus de 90 % des juifs de France.

Alain SAYADA

Israel Actualités

LETTRE OUVERTE

A MONSIEUR EMMANUEL MACRON,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 23 MAI 2025

Monsieur le Président, Les soussignés, dirigeants associatifs de la communauté juive de France, sont unis dans une douleur profonde et une colère légitime. Vos récents propos ainsi que ceux tenus par votre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Noël Barrot, nous plongent dans le plus grand désarroi car, loin de calmer les tensions, ils exacerbent l’antisémitisme ambiant et fragilisent les Juifs de France. Vous aviez lancé, peu après l’agression barbare du 7 octobre 2023, un appel à constituer une coalition internationale contre les terroristes du Hamas responsables du pire massacre de Juifs de l’après-guerre, au cours duquel des centaines de civils israéliens ont été sauvagement assassinés.

Pourtant, aujourd’hui, à travers vos déclarations et celles de Monsieur Barrot, c’est Israël que votre gouvernement place dans le viseur d’une sorte de conjuration européenne voire internationale, retournant ainsi contre la victime les moyens censés punir ses bourreaux. Israël, seul État démocratique du Moyen-Orient, constamment menacé, agressé, endeuillé, est aujourd’hui mis en accusation comme s’il portait seul la responsabilité des tragédies humaines inhérentes à toute guerre urbaine.

Vos propos et ceux de votre ministre dénoncent avec sévérité les pertes civiles collatérales, ignorant volontairement les efforts exceptionnels d’Israël, unique pays à prévenir et alerter les populations civiles avant chaque frappe. Ces efforts, vous les connaissez, mais vous préférez les taire, nourrissant ainsi une vision biaisée et partiale. Quelle serait la réaction de la France si 10 000 citoyens français avaient été massacrés en quelques heures et plus de 2000 pris en otage, vivants et morts réunis, ce qui correspondrait, proportionnellement à la population de la France, à une attaque sur notre sol du type de celle du 7 octobre ?

Et quelle serait la réplique du chef des armées que vous êtes si notre territoire avait subi seulement le 10ème des milliers de tirs de missiles et de roquettes déversés sur le sol israélien par le Hamas, le Hezbollah, les Houtis et l’Iran ? Sans ses systèmes de protection antimissiles sophistiqués, Israël aurait eu à déplorer la mort de milliers de civils sur son territoire. A cet égard, nous n’avons pas oublié nos propres opérations militaires contre Daesh en Irak ou en Libye, et les frappes douloureuses qui les ont accompagnées. Combien de milliers de victimes innocentes a-t-on extrait des décombres de Mossoul après les bombardements de notre coalition ?

Chaque guerre entraîne des pertes civiles tragiques, hélas, en dépit de toutes les précautions de sauvegarde et considérations humanitaires. Alors pourquoi exiger d’Israël une perfection inaccessible, une exemplarité que même la France n’a jamais pu atteindre ? Vos condamnations du Hamas nous paraissent si faibles, et tellement inaudibles vos appels à libérer les otages !

Comme s’il ne s’agissait que de simples précautions oratoires pour vous autoriser, dans la même phrase, à accabler Israël. Cette rhétorique dangereuse, où la victime est présentée comme coupable, attise une haine antisémite déjà brûlante. Chaque mot résonne comme une accusation inique, offrant aux vrais criminels une légitimité effrayante. Les Juifs de France deviennent ainsi, tragiquement, les victimes collatérales de ces discours inconsidérés. Nos écoles, nos synagogues, nos lieux communautaires redeviennent des cibles, alimentées par cette confusion morale que vous contribuez à propager. Par ailleurs, votre détermination à reconnaître un Etat palestinien, dont la grande majorité des Israéliens et des Palestiniens ne veulent plus, nous semble relever de l’incantation et de l’affichage politique plutôt que d’une vision politique à long terme. On ne compte plus les plans de partage toujours acceptés par Israël et systématiquement refusés par la partie palestinienne qui a donc manqué toutes les occasions de se constituer en Etat. Comment hisser au rang d’Etat un régime rongé par la corruption et qui pensionne à vie les familles des criminels de sang emprisonnés en Israël ?

Comment coexister avec une population, à Gaza et en Cisjordanie, qui a applaudi à 75% au massacre du 7 octobre (sondage institut Awrad – nov. 2023) et qui suscite dans ses rangs des légions d’assassins qui, chaque semaine depuis plus d’un siècle, s’infiltrent en Israël pour ôter la vie à des civils… uniquement parce que Juifs. Aussi, nous vous exhortons avec force à revenir à une clarté morale, à reconnaître publiquement que le combat d’Israël contre le Hamas revêt la légitimité de toute démocratie menacée par le terrorisme. Ne laissez pas l’ombre d’une complicité involontaire entacher votre engagement contre l’antisémitisme.

Car l’histoire nous a montré que certains discours sont plus ravageurs que des armes de guerre, que de simples mots peuvent avoir des conséquences mortelles. L’assassinat récent d’un couple de diplomates Israéliens devant le musée juif de Washington, est une énième illustration des conséquences destructrices des discours simplistes et irresponsables qui présentent un Etat d’Israël, Juif des nations, toujours coupable quoi qu’il fasse ! Hier « peuple sûr de lui et dominateur » au sortir de sa victoire de la Guerre des Six Jours contre des pays coalisés qui voulaient sa destruction totale. Accusé aujourd’hui de « barbarie », pour avoir décidé d’en finir avec la menace existentielle que font peser sur lui les terroristes du Hamas obsédés par l’éradication de « l’entité sioniste ».

L’Histoire jugera avec sévérité ceux qui, sous l’effet du manque de vision, de la démagogie, du calcul politique ou de l’indifférence, auront contribué à raviver dans notre pays les vieux démons antisémites qui prospèrent désormais sur le terreau de la haine d’Israël. Recevez, Monsieur le Président, l’expression douloureuse mais déterminée de notre profonde indignation et de notre indéfectible engagement à protéger les membres de nos organisations et, au-delà, à prendre fait et cause pour tous les citoyens de notre pays, juifs ou non-juifs, soumis à l’angoisse du péril islamiste. Aussi nous vous adjurons de bien vouloir épargner le paisible Etat juif, pétri de valeurs humanistes et démocratiques, du feu de vos diatribes et réserver vos traits acérés au fanatisme militant, à l’obscurantisme conquérant et à la haine criminelle dont ce même islamisme et ses affidés d’extrême gauche sont aujourd’hui les vecteurs les plus menaçant pour la France et l’ensemble du monde libre.

Dirigeants associatifs (premiers signataires) :

ABITBOL Richard Confédération Juifs de France et Amis d’Israël

AFRIAT Hervé Communauté juive Paris 13ème

AKOUN David Synagogue Asnières-Gennevilliers-Bois Colombes

ALLOUCHE Alain Communauté juive de Gonnesse

ALTIT Michaël Communauté juive de Groslay

AMAR Moshé Communauté juive de Choisy-Orly-Thiais

ASSOULINE Aurélie Collectif 7 octobre

ATTAR Marc Communauté juive de Fontainebleau

ATTIA Robert Communauté juive de Roissy-en-Brie

ATTIA Sam Communauté juive du quartier St-Lazare Paris 9ème

BARCHICHAT Isaac Communauté juive de Saint-Brice

BENAYOUN André Conseil Communautés Juives Val-de-Marne

BENCHITRIT Jacques Communauté de L’Haÿ-les-Roses

BENSEGNOR Michaël Communauté de Chevilly-la-Rue

BENSIMON Alain Communauté juive de Garges les Gonesse

BENZEKRI Sauveur Conseil des Communautés Juives des Yvelines

BOUCCARA Dorothée Communauté juive de Villejuif

CREMISI-SYLBERMAN Nathalie Synagogue de Marne la Vallée

EDERY Claude 2ème Synagogue maisons-Alfort

ELAÏC Yves Communauté juive de Montmorency

ELALOUF Marc Communauté juive de Saint-Leu Ermont-Eaubonne

GANNE LEVY Sarah Amicale des Juifs d’Arcueil

GHENASSIA Thierry Centre d’Etude Juives de Montmorency

GRECO Antoine Communauté juive d’Athis-Mons

HAGEGE Patrick Mouvement Intern. Contre le Racisme et l’Antisémitisme

KOJCHEN Yves Communauté juive de Limeil-Brévannes

LEVY Daniel Synagogue Maisons-Alfort

LEVY René Observatoire Juif de France

MARCIANO Michaël Communauté de Massy-Palaiseau

MYARA Albert Communauté juive de K.Bicêtre/Gentilly

NATAF Hugo Communauté juive de Neuilly-sur-Seine

OUAZANA Michel Communauté juive d’Alfortville

ROUAH David Communauté de Vitry-sur-Seine

SAADA Patrick Communauté juive de Vigneux

SERFATI Franck Association culturelle

SERFATY Michel Communauté juive de Ris-Orangis

SETTBON Sabrina Loge B’nai B’rith Hatikva

SILVERA Paul Communauté juive de Nanterre (fondateur)

SITRUK Rudy Communauté juive de Saint-Brice

TAIEB René Union des Collectivités Juives du Val-d’Oise

UZAN Gérard Cté Le Perreux-Nogent-Bry, Conseil Cités Juives 94

UZAN Sylvia Maison de la Culture Juive de Nogent-sur-Marne

ZANA Franck Communauté juive de Montmagny