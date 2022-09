Grâce aux renseignements israéliens, Les États-Unis examinent six ONG palestiniennes accusées de soutenir le terrorisme

Le porte-parole du département américain Ned Price a affirmé, lors d’une conférence de presse à Washington, que « les États-Unis examinent de nouvelles informations israéliennes qui détaillent prétendument les liens terroristes de six organisations palestiniennes interdites par Israël en octobre 2021« .

« Nos partenaires israéliens nous ont fourni ces derniers jours des informations supplémentaires. Ils ont fourni cette information non seulement au ministère, mais aussi à un éventail de nos partenaires inter-organismes. Nous continuons à examiner cela et ce processus est en cours« , a déclaré Ned Price.

En octobre 2021, Israël a placé sur sa liste noire six ONG palestiniennes. Ces six organisations sont accusées de financer le Front populaire de libération de la Palestine qui a été désigné comme groupe terroriste par Israël et les États-Unis.

Le mois dernier, les forces de sécurité israéliennes ont fait une descente dans les bureaux de ces organisations à Ramallah, et ont confisqué des dizaines de documents, des imprimantes et des ordinateurs, et ont ensuite affiché des avis déclarant les groupes illégaux.

Eliran COHEN pour Israel Actualités