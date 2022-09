Guy Millière : COMBATTRE L’ANTISÉMITISME, DÉFENDRE ISRAËL CONTRE TOUS SES ENNEMIS

COMBATTRE L’ANTISÉMITISME, DÉFENDRE ISRAËL CONTRE TOUS SES ENNEMIS

J’écrirai désormais une chronique hebdomadaire pour Israël Actualités. Je continuerai ici de mener les combats que je mène depuis des décennies: contre l’antisémitisme, contre toute

forme de racisme, pour les valeurs éthiques qui sont les miennes et qui, je le sais, viennent du judaïsme. Je continuerai à défendre Israël contre tous ceux qui attaquent et diffament Israël.

Je le ferai quand l’horizon sera limpide et qu’il n’y aura ni montée de l’antisémitisme ni attentat ni agression contre Israël. Je le ferai quand l’antisémitisme montrera son visage hideux et quand Israël sera attaqué. C’est quand viennent les tempêtes que l’amitié se fait plus nécessaire encore.

Je sais que l’automne qui s’annonce sera sans doute difficile en France: l’économie française se porte mal, et cela ne va sans doute pas s’arranger au cours des mois a venir. La politique dite

“quoi qu’il en en coûte” a en réalité coûté très cher, et la France a connu une très forte

récession pendant la pandémie.

Les conséquences de cette récession ne sont pas effacées, et l’endettement du pays s’est très fortement accru. Le déficit commercial atteint des niveaux abyssaux et montre un profonde problème de compétitivité. La guerre de la Russie contre l’Ukraine a conduit les pays d’Europe à revoir leurs relations avec la Russie, et des difficultés d’approvisionnement énergétique découlent.

Elles touchent particulièrement l’Allemagne, et la France ne peut se dissocier de celle-ci, car les liens d’interdépendance franco-allemands font que si l’Allemagne tombait, la France tomberait aussi. La France a des atouts en raison de son parc de centrales nucléaires, mais celui-ci a été négligé et une large part des centrales françaises sont présentement à l’arrêt. L’automne sera rude, oui, et l’hiver plus encore.

Une nouvelle récession est en train de prendre forme, qui sera accompagnée d’une inflation forte,

qui est déjà là et va monter encore.

Ce type de situation suscite souvent des mouvements sociaux, et l’extrême gauche et l’extrême droite profitent souvent des situations de ce genre pour chercher des boucs émissaires, et iI ne serait pas surprenant que des propos et des actes antisémites fassent irruption en France. Il faudra garder les yeux ouverts. On n’a cessé de voir au cours des récents mois que si l’antisémitisme d’extrême droite n’a pas disparu, l’antisémitisme d’extrême gauche, porté par la France Insoumise, monte en puissance.

Je sais aussi que dans les semaines et les mois à venir, l’horizon du Proche-Orient sera chargé

de nuages lourds et pourrait vite s’assombrir. L’administration Biden aux Etats-Unis n’est, au

delà des paroles verbales, pas très “pro-israélienne” et finance à nouveau l’Autorité

Palestinienne sans lui demander de renoncer à soutenir le terrorisme, et Israël doit redoubler de

détermination. L’administration Biden et l’Union Européenne veulent, par ailleurs, signer un

accord avec le régime iranien des mollahs qui, si la signature a lieu, permettra aux mollahs tout

à la fois de se doter de l’arme nucléaire et de se sanctuariser, et de financer à nouveau par

centaines de millions de dollars les groupes terroristes islamiques ennemis d’Israël que les

mollahs finançaient avant que Donald Trump décide de faire sortir les Etats-Unis de l’accord

désastreux signé avec les mollahs en juillet 2015. Et Hezbollah, Hamas, Djihad Islamique

Palestinien, vont, en ce cas, retrouver des moyens très importants qui se traduiront en

capacités de procéder à des attentats et à des attaques par roquettes et missiles contre Israël.

Le régime des mollahs n’a pas renoncé à son but obsessionnel: détruire Israël. Il n’atteindra pas

son but, car l’armée d’Israël veille et dispose de moyens de défense très efficaces, en tête

desquels le Dôme de fer, mais Israël devra être sur le pied de guerre. Des attentats comme ceux

qui se sont produits il y a quelques semaines en divers lieux d’Israël peuvent se reproduire.

Une attaque plus massive telle que celle perpétrée par le Hamas au printemps 2021 peut se

reproduire aussi, et en pareil cas, il ne fait aucun doute qu’Israël sera place sur le banc des

accusés par les grands médias Français.

Qu’on compte sur moi pour dénoncer sans merci toute remontée de l’antisémitisme en France,

d’où qu’il vienne. Et qu’on compte sur moi pour défendre Israël et pour rétablir sans fard la

vérité sur les attaques perpétrées contre Israël, d’où qu’elles viennent. J’ai fait mienne depuis

longtemps la formule énoncée par Thomas Jefferson il y a deux siècles: la défense de la liberté

implique une éternelle vigilance.

Guy Millière pour Israel Actualités