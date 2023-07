Isaac Herzog rencontre le secrétaire d’État américain Anthony Blinken lors de sa visite aux États-Unis

Le président israélien Isaac Herzog a rencontré hier le secrétaire d’État américain Antony Blinken après avoir rendu visite au président Joe Biden à la Maison Blanche.

Dans des déclarations publiées avant la réunion, les deux dirigeants ont exprimé leur appréciation mutuelle pour les « relations uniques » entre les deux pays et ont discuté de l’objectif commun de contrer la menace iranienne.

« Je tiens à vous remercier, monsieur le secrétaire, d’avoir poursuivi des objectifs aussi importants que contenir et limiter, et arrêter le programme nucléaire iranien, ainsi que la construction d’une coalition régionale de nations qui recherche la paix et veut de plus en plus s’intégrer avec Israël dans la région« , a déclaré Isaac Herzog à Anthony Blinken, selon un communiqué du département d’État américain.

Anthony Blinken a indiqué que les États-Unis et Israël sont « profondément déterminés à travailler ensemble pour relever le défi posé par l’Iran. En particulier en s’assurant qu’il n’acquiert jamais d’arme nucléaire. Nous sommes profondément attachés au processus de normalisation et à l’approfondissement et à l’expansion des relations d’Israël avec ses voisins lointains ».

Le haut diplomate américain a également félicité Isaac Herzog pour « avoir affirmé les valeurs démocratiques » en « rassemblant les gens ». Il a aussi réitéré la position américaine sur le conflit israélo-palestinien en faveur de « deux États pour deux peuples« , qui, selon lui, est « essentielle pour la sécurité à long terme d’Israël et sa position en tant qu’État juif démocratique« .

Plus tôt hier, Isaac Herzog a rencontré le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche, louant une « merveilleuse rencontre » et qualifiant le président américain de « grand ami d’Israël« .

Isaac Herzog a ajouté que lui et le président américain avaient discuté de « nombreuses questions » lors de la réunion, y compris la « menace nucléaire iranienne« .