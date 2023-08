Israël : crime dans une famille française de Hadera

L’homme de 40 ans a assassiné son père et étranglé sa mère, venus de France, et a été arrêté in extremis par la police

Un homme de 80 ans a été retrouvé mort dans un appartement de la rue Hovavi Tsion à Hadera dans le nord d’Israël dimanche. Les premiers intervenants ont indiqué qu’à leur arrivée dans l’appartement, l’homme était inanimé et ont confirmé son décès sur place. « Lorsque nous sommes entrés, nous avons vu l’homme inconscient. Nous avons dû le déclarer mort sur place », a témoigné l’un des secouristes. Selon la chaîne publique Kan, des voisins ont entendu des cris provenant de l’appartement et ont appelé la police. Arrivés sur les lieux, les policiers ont vu le fils essayer de poignarder et d’étrangler sa mère, et l’ont secourue. Selon Ynet, la police a donné quatre coups de taser au suspect avant qu’il ne soit maîtrisé et arrêté. Sa mère a été emmenée dans un centre médical pour anxiété aiguë, mais n’a pas été physiquement blessée. Une voisine a précisé aux médias que le suspect vivait dans l’appartement de Hadera depuis près de dix ans et que ses parents lui rendaient visite depuis la France, où ils vivent. « Ils lui ont acheté l’appartement et l’ont aidé financièrement. Ils venaient chaque fois pour un mois. Ils ont des enfants et des petits-enfants en France », a déclaré la femme au journal Haaretz, spécifiant que le comportement du suspect n’avait jamais suscité d’inquiétude auparavant. Channel 12 a rapporté, sans citer de source, que la victime avait été retrouvée décapitée sur le balcon de l’appartement, et que sa tête avait ensuite été localisée dans une boîte à chaussures.