Israel disposera d’ici un an d’une protection laser partiel , et dans 2 ans la protection pourrait être totale

Mais que savons-nous de cette nouvelle arme de défense, voila ce que l’on peut dire ….

Rafael Advanced Defense Systems, l’une des principales entreprises israéliennes de technologie de défense, avait annoncé au Salon le développement d’un intercepteur de missiles avancé, baptisé « Sky Sonic », décrit comme « une réponse défensive révolutionnaire » à la menace croissante des missiles hypersoniques.

Ce système a été officiellement dévoilé pour la première fois au Salon du Bourget, l’une des plus grandes expositions aérospatiales au monde. L’intercepteur « Sky Sonic » de Rafael représente « un saut technologique majeur dans la défense contre les missiles hypersoniques » et est conçu pour offrir « une manœuvrabilité exceptionnelle et des capacités à grande vitesse, afin de neutraliser efficacement les missiles hypersoniques – qui se déplacent à dix fois la vitesse du son – avec une précision et une furtivité inégalées », comme l’a expliqué le communiqué de l’entreprise.

Rafael est déjà connu pour ses contributions pionnières dans le domaine des systèmes de défense tels que les célèbres « Dôme du fer », « Fronde de David » et le système de pointe « Iron Beam » basé sur le laser. « Nous suivons les développements et les menaces émergentes dans le contexte sécuritaire actuel et nous développons les systèmes de défense les plus avancés. Le projet ‘Sky Sonic’ est un développement innovant et unique en son genre pour la menace des armes hypersoniques », a affirmé le président de Rafael, le Dr Yuval Steinitz.

Contrairement aux missiles balistiques, les missiles hypersoniques ont la capacité de changer de trajectoire en plein vol. Au cours des dernières années, la menace posée par les missiles hypersoniques s’est intensifiée. Au moi de Juin , l’Iran a dévoilé son nouveau missile hypersonique « Fattah », qui aurait une portée de 1400 km et serait capable d’échapper à « tous les systèmes de défense aérienne ennemis ». C’est la première fois que Téhéran présente un missile hypersonique capable d’atteindre une vitesse cinq fois supérieure à celle du son. Le missile serait également capable d’effectuer des manœuvres erratiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’atmosphère terrestre afin de déjouer tout type de défense aérienne.

« Nous continuons à nous tourner vers l’avenir et à développer les prochaines générations de systèmes pour nous défendre contre les menaces de demain », a déclaré le général de brigade Pini Yungman, vice-président et directeur de la division de défense aérienne de Rafael.

Et de rappeler ce que le PDG de RAFAEL Yuval Steinitz à dit lors d’une conférence de presse que » Dans un an, Israël sera le premier pays à disposer d’une protection laser partielle, Dans deux ans, la protection pourrait être total, contre les missiles, obus, roquettes ou toute autre chose, cela nous protégera à la fois du Nord et du Sud »

Source: Israel Actualités et I24news