entre le ministre libyen des Affaires étrangères et le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen.

Le ministère libyen des Affaires étrangères a déclaré que ce qui s’est passé à Rome était une réunion informelle et accidentelle. Lors d’une réunion avec le ministre italien des Affaires étrangères Najla al-Mangoush, la réunion n’a comporté aucune discussion, accord ou consultation. Le ministère nie complètement les publications israéliennes et internationales. Le ministère des Affaires étrangères rejette catégoriquement toute normalisation vis-à-vis d’Israël et confirme une fois de plus sa position ferme envers la cause palestinienne et le peuple palestinien.