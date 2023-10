Israël en guerre : Anthony Blinken assure que « tant que les États-Unis existeront, Israël ne sera jamais seul »

Actuellement en visite en Israël, le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a exprimé lors d’une conférence de presse avec Benjamin Netanyahu son soutien inconditionnel à l’État hébreu après l’attaque meurtrière du Hamas sur le sol israélien qui a eu lieu samedi.

« Vous êtes peut-être assez forts pour vous défendre seuls, mais tant que les États-Unis existeront, vous n’aurez jamais à le faire. Nous serons toujours à vos côtés« , a déclaré Anthony Blinken.

Le secrétaire d’État américain a également affirmé que le groupe terroriste du Hamas ne « représente pas le peuple palestinien« .

En ce moment, Anthony Blinken tient une réunion élargie avec Benjamin Netanyahu à laquelle participent aussi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant ainsi que le dirigeant du parti de l’Unité nationale, Benny Gantz, et le député et ancien chef d’état-major israélien, Gadi Eizenkot.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné plus de 1300 civils dont 169 soldats israéliens et 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités