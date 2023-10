Israël en guerre : Emmanuel Macron affirme que douze ressortissants français sont décédés et qu’au moins quatre enfants sont pris en otage par le Hamas

Le président de la république, Emmanuel Macron a annoncé aujourd’hui, lors de sa réunion avec les chefs des partis politiques français, que 12 ressortissants français ont été assassinés lors des massacres perpétrés samedi par le Hamas sur le sol israélien, et que dix-sept autres ressortissants sont toujours portés disparus.

Par ailleurs, le chef d’État français a également dévoilé que parmi les ressortissants disparus, quatre enfants seraient probablement retenus en otage par le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné plus de 1300 civils dont 169 soldats israéliens et 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités