Israël en guerre : deux-mille soldats américains sont en état d’alerte pour un possible déploiement au Moyen-Orient

Le Pentagone a annoncé aujourd’hui que quelque 2000 soldats de l’armée américaine sont en état d’alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient afin de prêter main forte à Israël dans sa guerre face au Hamas dans la bande de Gaza.

« Aujourd’hui, le secrétaire de la défense, Lloyd Austin, a placé quelque 2 000 soldats et une série d’unités en état d’alerte maximale avec un ordre de préparation au déploiement, ce qui augmente la capacité de la défense américaine à répondre rapidement à la situation sécuritaire évolutive au Moyen-Orient », indique le Pentagone dans un communiqué.

Le Pentagone précise également dans le communiqué « qu’aucune décision concernant le déploiement de troupes n’a été prise pour le moment ».

Par ailleurs, John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a aussi expliqué « que les forces militaires qui sont en état de préparation ou déjà en chemin vers la région sont avant tout un signal de dissuasion ».

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les États-Unis ont apporté massivement leur soutien à l’État hébreu, en envoyant notamment deux portes avions. Demain, Joe Biden sera en visite en Israël pour rencontrer Benjamin Netanyahu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités