Israël en guerre : La Turquie a reçu des demandes d’aides de plusieurs pays concernant les otages retenus par le Hamas

Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, a indiqué aujourd’hui avoir reçu « des demandes de plusieurs pays » afin d’obtenir la libération des otages retenus captifs par le Hamas dans la bande de Gaza.

La semaine dernière, la Turquie avait annoncé le lancement des négociations avec le Hamas en vue d’obtenir la libération des otages.

« Nous avons jusqu’à présent reçu des demandes de plusieurs pays pour la libération de leurs citoyens. En conséquence, nous avons commencé à discuter, notamment avec l’aile politique du Hamas », a déclaré Hakan Fidan.

Le ministre Hakan Fidan a également ajouté que les efforts des autorités turcs « se poursuivent, spécifiquement pour la libération des étrangers, des civils et des enfants ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

