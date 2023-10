Israël en guerre : Emmanuel Macron envisage de se rendre prochainement en Israël

Actuellement en déplacement en Albanie, le président de la république Emmanuel Macron a déclaré lors d’une conférence de presse à Tirana qu’il pourrait se rendre prochainement en Israël dans les prochains jours où les prochaines semaines quand « nous pourrons obtenir un accord concret, soit sur la non-escalade, soit sur les questions humanitaires ».

Le président français a également apporté à nouveau son soutien à Israël, affirmant que l’État hébreu « a le droit de se défendre » mais que « cela doit toujours être compatible avec le respect du droit international, le droit humanitaire ».

Emmanuel Macron a aussi évoqué le sort des ressortissants français retenus en otages par les terroristes du Hamas de la bande de Gaza.

Je veux ici me montrer très prudent, vous comprendrez que je n’en dise pas davantage, pour d’abord ne pas créer des attentes qui seraient déçues et surtout pour ne pas mettre en péril les discussions intenses que nous sommes en train de conduire. Mais elles avancent, nous sommes heure par heure au suivi de ces discussions », a déclaré le chef d’État français.

La volonté d’Emmanuel Macron de se rendre en Israël s’inscrit dans le soutien de la communauté internationale à l’égard de l’État hébreu. Demain, le président des États-Unis, Joe Biden, se rendra en Israël où il rencontrera Benjamin Netanyahu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités