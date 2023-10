Israël en guerre : le roi Abdallah II de Jordanie affirme qu’il ne veut pas de réfugiés palestiniens en Jordanie et en Égypte

Actuellement en visite en Allemagne, le roi Abdallah II de Jordanie a mis en garde aujourd’hui contre toute tentative de pousser des réfugiés palestiniens vers l’Égypte ou la Jordanie, ajoutant que la situation humanitaire doit être réglée à l’intérieur de Gaza et de la Cisjordanie.

« C’est une ligne rouge, car je pense que c’est le plan de certains des suspects habituels pour tenter de créer des problèmes de facto sur le terrain. Pas de réfugiés en Jordanie, pas de réfugiés en Égypte« , a déclaré le roi Abdallah lors d’une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin.

Le roi jordanien s’est également inquiété de la situation de guerre depuis une semaine, affirmant que « le Moyen-Orient est au bord du gouffre« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités