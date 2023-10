Israël en guerre : Tsahal détruit plus de 200 cibles du Hamas dans la bande de Gaza

L’unité du porte-parole de l’armée israélienne a annoncé ce matin que l’armée israélienne a attaqué plus de 200 infrastructures militaires du Hamas à Gaza au cours des dernières 24 heures

Des avions de combat de l’armée de l’air israélienne ont attaqué des quartiers généraux opérationnels, notamment une banque utilisée par le Hamas, et ont ciblé un certain nombre de tunnels souterrains utilisés par les terroristes du Hamas.



La marine israélienne a aussi utilisé des armes de précision pour cibler des bâtiments du Hamas dans le centre de la ville de Gaza et des entrepôts contenant des armes.

Tsahal a également éliminé avec succès Oussama al-Mazini, un haut responsable du bureau politique du Hamas et chef du Conseil de la Choura du Hamas. Oussama al-Mazini était en charge en 2011 des négociations qui ont conduit à l’échange de prisonniers au cours duquel le soldat de Tsahal Gilad Schalit a été libéré de la captivité du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités