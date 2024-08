Israël en guerre : Ismaïl Hanyeh aurait été éliminé par un engin explosif introduit dans sa résidence à Téhéran

Selon des informations du New York Times, confirmé par le Jerusalem Post, Ismaïl Hanyeh, l’ancien chef du bureau politique du Hamas, aurait été tué par un engin explosif introduit en secret dans sa maison d’hôtes à Téhéran, et non par une frappe aérienne.

Le journal américain ainsi que des sources du Jerusalem Post ont également indiqué que la bombe a été cachée en juin et a été dotée une technologie de pointe à distance, comme celle utilisée pour l’assassinat du chef du nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh.

Par ailleurs, le Jerusalem Post révèle que malgré les informations selon lesquels Ismaïl Haniyeh était plus pragmatique dans les négociations sur l’accord de cessez-le-feu à Gaza que Yahya Sinwar, l’ancien dirigeant du Hamas a souvent été un obstacle plus important à un accord final, de sorte que son retrait pourrait même rendre un accord plus probable.

La mort d’Ismaïl Hanyeh confirmé hier par le Hamas et les médias iraniens est déjà un tournant de la guerre : alors qu’Israël n’a pas encore confirmé être derrière l’assassinat d’Ismaïl Hanyeh, l’Iran a promis des représailles « sévères » qui pourraient cibler Tel Aviv et Haïfa.

Le Hamas a aussi réagi aujourd’hui en lançant un appel à la mobilisation massive demain, désigné comme « jour de fureur et de rage », suite à la mort d’Ismaïl Hanyeh.

En plus de l’Iran et du Hamas, Israël est aussi confronté à la menace du Hezbollah : lors des funérailles de Fouad Choukr, le numéro 2 du Hezbollah éliminé par une frappe aérienne israélienne à Beyrouth, Hassan Nasrallah a déclaré qu’Israël doit s’attendre à « la rage et la vengeance sur tous les fronts qui soutiennent Gaza« , en référence aux groupes soutenus par l’Iran au Moyen-Orient. Il a également indiqué que le groupe terroriste libanais étudie la possibilité « d’une riposte très étudiée ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités