Israël en guerre : Israël démantèle le siège de l’UNRWA à Jérusalem

« L’État d’Israël est propriétaire du complexe de Jérusalem où opère actuellement l’Autorité foncière israélienne. Avant même l’adoption de la loi en janvier 2025, l’UNRWA-Hamas avait déjà cessé ses activités sur ce site et n’y avait plus aucun personnel ni aucune activité des Nations Unies. Le complexe ne bénéficie d’aucune immunité, et sa saisie par les autorités israéliennes a été effectuée conformément au droit israélien et international« , a indiqué le ministère israélien.

L’UNRWA n’est plus en odeur de sainteté vis-à-vis d’Israël et des États-Unis, suite aux révélations aberrantes qui pèsent sur l’organisation onusienne depuis la guerre dans la bande de Gaza. En effet, en janvier 2024, l’UNRWA avait annoncé s’être séparée de « plusieurs » de ces employés accusés par les autorités israéliennes d’être impliqués dans les massacres du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.

Suite à cette annonce, plusieurs pays dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada, l’Australie, avaient suspendu temporairement leur financement à l’UNRWA.

En novembre 2024, la Knesset avait adopté une loi interdisant les opérations de l’UNRWA en Israël, révoquant ainsi l’accord de coopération entre Israël et l’agence onusienne datant de 1967.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l’UNRWA a subi un nouveau coup de massue quand les États-Unis ont décidé de priver l’agence de son immunité diplomatique en avril 2025.

En décembre 2025, la Knesset a voté pour déconnecter les installations de l’UNRWA de l’eau et de l’électricité. Il y a moins de deux semaines, les forces israéliennes sont arrivées pour évacuer les installations de l’agence situées dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités