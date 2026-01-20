Israël en guerre : des responsables du Hamas envisageraient une « sortie sécurisée » de la bande de Gaza, suite au lancement de la deuxième phase du cessez-le-feu

Des sources du Hamas ont déclaré au média saoudien Asharq al-Awsat que plusieurs « dirigeants politiques et militaires de premier plan du groupe terroriste palestinien ayant survécu à la guerre » préparent une « sortie sécurisée » de la bande de Gaza.

L’une des sources a affirmé que ces départs seraient « volontaires et effectués selon des modalités spécifiques, en pleine coordination avec la direction du Hamas à l’étranger ». Une autre source a indiqué que d’autres dirigeants du Hamas, en particulier « des personnalités militaires, refusent catégoriquement de quitter Gaza en aucune circonstance ».

En outre, d’autres sources ont informé Asharq al-Awsat que certains chefs terroristes « quittaient temporairement la bande de Gaza pour tenir des réunions en Égypte avec des responsables de la sécurité sur des questions cruciales liées aux forces de sécurité gouvernementales de Gaza et à d’autres dossiers importants, avant de retourner dans la bande de Gaza ».

Cette décision intervient après que les États-Unis ont annoncé le lancement de la phase II du plan de paix pour Gaza du président américain Donald Trump, qui prévoit la mise en place d’un gouvernement technocratique palestinien pour administrer la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités