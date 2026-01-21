Israël en guerre : Benjamin Netanyahu accepte de siéger au sein du « Conseil de la paix » de Donald Trump

Le cabinet du premier ministre israélien a annoncé ce matin dans un communiqué que Benjamin Netanyahu a accepté l’invitation du président américain Donald Trump à rejoindre le Conseil de la paix pour Gaza et devrait en devenir l’un des membres fondateurs.

Par ailleurs, dans l’après-midi, le ministre égyptien des Affaires étrangères a informé dans un communiqué que l’Égypte avait également accepté le siège qui lui avait été proposé au conseil d’administration du « Conseil de la paix ».

La Maison Blanche avait annoncé vendredi que le secrétaire d’État américain Marco Rubio, l’envoyé spécial américain Steve Witkoff, Jared Kushner, ainsi que Tony Blair figureront parmi les membres fondateurs du « Conseil de la paix », qui sera chargé de reconstruire l’enclave palestinienne et d’assurer le désarmement du Hamas.

Selon des informations de plusieurs médias internationaux, ces derniers jours, Donald Trump aurait invité plusieurs dirigeants mondiaux à rejoindre le Conseil de la paix, notamment ceux de la Turquie, de l’Égypte, de l’Argentine, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Albanie et du Bahreïn. Lundi matin, le Kremlin a annoncé que le président américain avait invité Vladimir Poutine à rejoindre le Conseil de la paix.

La chaîne de télévision israélienne N12 avait également informé samedi qu’Israël n’a pas été informé à l’avance de la présence de responsables qataris et turcs au sein du Conseil de paix de Gaza.

« Nous n’avons pas informé Benjamin Netanyahu à l’avance de la composition du comité exécutif. Il ne s’attendait pas à ce que des représentants de la Turquie et du Qatar y figurent, mais Gaza est désormais notre affaire, pas la sienne », ont déclaré des responsables américains à N12.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités