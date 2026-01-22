Israël en guerre : Donald Trump signe la charte officielle du Conseil de la paix de Gaza

Le président américain Donald Trump a officiellement lancé aujourd’hui le Conseil de la paix de Gaza, en signant sa charte lors d’une cérémonie qui a eu lieu, en présence de plusieurs dirigeants mondiaux, à Davos, en Suisse.

« Une fois ce conseil complètement constitué, nous pourrons faire à peu près tout ce que nous voulons. Et nous le ferons en collaboration avec les Nations Unies », a déclaré Donald Trump, ajoutant que l’ONU recelait un grand potentiel qui n’avait pas encore été pleinement exploité.

Donald Trump, qui présidera le conseil d’administration, a invité des dizaines d’autres dirigeants mondiaux à le rejoindre et envisage que ce groupe s’attaque à d’autres défis mondiaux au-delà de la trêve toujours en cours à Gaza. Néanmoins, le président américain a tenu à préciser qu’il ne souhaite pas substituer le Conseil de la paix à l’ONU.

La création de ce conseil a été approuvée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du plan de paix de Donald Trump pour Gaza. Le porte-parole de l’ONU, Rolando Gomez, a déclaré aujourd’hui que l’engagement de l’ONU auprès de ce conseil se limiterait à ce contexte.

La Maison Blanche avait annoncé vendredi que le secrétaire d’État américain Marco Rubio, l’envoyé spécial américain Steve Witkoff, Jared Kushner, ainsi que Tony Blair figureront parmi les membres fondateurs du « Conseil de la paix », qui sera chargé de reconstruire l’enclave palestinienne et d’assurer le désarmement du Hamas.

Selon des informations de plusieurs médias internationaux, ces derniers jours, Donald Trump aurait invité plusieurs dirigeants mondiaux à rejoindre le Conseil de la paix, notamment ceux de la Turquie, de l’Égypte, de l’Argentine, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Albanie et du Bahreïn. Lundi matin, le Kremlin a annoncé que le président américain avait invité Vladimir Poutine à rejoindre le Conseil de la paix.

Hier, le cabinet du premier ministre israélien a annoncé dans un communiqué que Benjamin Netanyahu a accepté l’invitation du président américain Donald Trump à rejoindre le Conseil de la paix pour Gaza et devrait en devenir l’un des membres fondateurs.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités