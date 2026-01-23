Israël en guerre : L’armée israélienne va réduire le service de réserve, mais pourrait étendre le service obligatoire face à l’aggravation de la pénurie de soldats

Lors d’une interview accordée au site israélien d’information Walla, un officier supérieur de Tsahal a affirmé que l’armée israélienne prévoit de réduire le nombre maximal annuel de jours de réserve de combat et d’accroître la capacité de combat des forces de service obligatoire.

L’officier supérieur de Tsahal a également, durant cette interview, donné un aperçu des plans de l’armée visant à alléger la pression sur les réservistes d’ici cette année.

Le nouveau plan vise à réduire le nombre de jours de réserve des soldats combattants, en le limitant à moins de 60 jours par an. Cela représente une légère réduction par rapport à l’année dernière, mais reste nettement supérieur aux niveaux d’avant-guerre. Selon l’officier, l’objectif final pour les réservistes est de limiter leur service à 55 jours par an.

« Nous avons fixé une limite de 70 jours, mais nous prévoyons de la maintenir en dessous de 60 jours par soldat. L’an dernier, nous étions à huit semaines de service opérationnel. Cette année, nous visons six semaines. Cela reste néanmoins une charge de travail extrêmement lourde« , a expliqué l’officier supérieur de Tsahal.

La mise en œuvre de ce plan s’appuie sur la création d’une nouvelle division, la division David, commandée par le général de brigade Oren Simcha. Cette division comprend près de 30 nouveaux bataillons, qui contribueront à renforcer les opérations de sécurité tout en soulageant les unités de réserve surchargées ayant effectué de multiples missions depuis les évènements du 7 octobre 2023.

Outre la réduction du nombre de jours de réserve, Tsahal s’attache à rétablir la confiance avec les soldats combattants, dont les horaires imprévisibles perturbent souvent leur vie personnelle. Nombre de réservistes concilient leurs obligations militaires avec leurs engagements familiaux, leurs études et leur emploi civil. Malgré ces efforts, la réalité opérationnelle demeure difficile pour beaucoup sur le terrain.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités