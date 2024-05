Israël en guerre : Joe Biden menace de ne plus envoyer d’armes offensives à Israël si Tsahal lance une opération d’envergure à Rafah

Lors d’une interview accordée hier soir à CNN, le président des États-Unis, Joe Biden, a affirmé qu’il ne livrerait plus d’armes à Israël, en particulier des obus d’artillerie, si Tsahal lance une opération de grande ampleur à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

« J’ai dit clairement à Israël que s’il entrait en profondeur dans Rafah, je ne lui fournirai pas les armes qui ont été utilisées durant les derniers mois. Nous ne renonçons pas à la sécurité d’Israël. Mais nous nous opposons à la capacité d’Israël à faire la guerre dans ces zones densément peuplées« , a déclaré Joe Biden.

Joe Biden a néanmoins souligné l’engagement des États-Unis envers la sécurité d’Israël, en soulignant la manœuvre sans précédent du mois dernier, au cours de laquelle les armées américaines, jordaniennes, britanniques, françaises et israéliennes ont travaillé ensemble pour défendre l’État hébreu contre une attaque de drones et de missiles iraniens.

Cette décision sans précédent des États-Unis contre Israël pourrait avoir des conséquences directes sur les relations entre les deux pays et sur le déroulement de la guerre à Gaza. Itamar Ben Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale, a d’ailleurs déclaré dans un post extrêmement virulent sur son compte X (anciennement Twitter) que « le Hamas aime Joe Biden« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités