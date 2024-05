Israël en guerre : une association proche des Frères musulmans serait derrière les manifestations pro-palestiniennes de Sciences Po

Selon une enquête du magazine Franc-Tireur, une association en lien avec les Frères musulmans, Student for Justice in Palestine, serait à l’origine des manifestations virulentes pro-palestiniennes à Sciences Po qui ont lieu depuis deux semaines.

Le magazine français indique que cette association a été créée dans les années 90 par Hatem Bazian, un activiste palestinien connu pour être proche des Frères musulmans et qui enseigne le droit islamique à l’Université de Berkeley, en Californie. Cet activiste est aussi connu aux États-Unis pour avoir collecté des fonds pour l’association KindHearts, qui fut dissoute plus tard par le Trésor américain pour avoir financé le Hamas.

Dans son enquête, Franc-Tireur révèle également que l’association Student for Justice in Palestine a créé une antenne à Sciences Po le 11 octobre, soit quatre jours après les massacres barbares du Hamas survenu en Israël. Lors de son premier message sur son compte Instagram, l’antenne française de l’association a écrit « Le temps du changement est venu » et a aussi recensé les différents moyens pour lancer une « intifada unitaire légitime et nécessaire ».

Une étudiante de Sciences Po, cité dans l’enquête du Franc-Tireur, décrit l’association comme « un mouvement très coordonné avec une codification vestimentaire. Les nombreux messages pour s’organiser ou encore dénoncer des enseignants problématiques sont transférés sur des boucles WhatsApp et traduits de l’anglais au français« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités