Israël en guerre : Joe Biden rencontre Benjamin Netanyahu et innocente Israël dans le bombardement de l’hôpital de Gaza

Le président des États-Unis, Joe Biden, a atterri aujourd’hui en Israël et a rencontré, lors d’une réunion à Tel-Aviv, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Lors de la réunion, Joe Biden a tenu à prendre la défense Israël qui est accusé depuis hier soir par le Hamas et les médias internationaux d’avoir bombardé un hôpital de Gaza causant la mort de centaines de personnes.

« J’ai été profondément attristé et choqué par l’explosion dans l’hôpital à Gaza et sur la base de ce que j’ai vu, il apparaît que cela a été mené par la partie adverse », a affirmé Joe Biden.

« Je voulais être ici aujourd’hui pour une raison simple : que le monde sache que les États-Unis se tiennent aux côtés d’Israël. Le Hamas n’a pas seulement assassiné, c’était un massacre, comparé à ce qu’a fait le Hamas, même Daesh semble raisonnable« , a déclaré le président américain.

Joe Biden a également indiqué que « nous devons aussi garder en tête que le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien et ne leur a apporté que souffrance ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités