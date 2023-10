Israel en guerre : Tsahal montre un audio qui prouve que c’est bien le Jihad islamique palestinien qui a frappé l’hôpital de Gaza

Israël en guerre : Tsahal montre un audio qui prouve que c’est bien le Jihad islamique palestinien qui a frappé l’hôpital de Gaza

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari a présenté aujourd’hui les arguments complets des services de renseignement de l’armée israélienne pour prouver que c’est bien une roquette ratée du Jihad islamique palestinien qui a causé hier soir une grave explosion dans un hôpital de Gaza, causant la mort d’une centaine de personnes.

Daniel Hagari a présenté de véritables enregistrements audios dans lesquels des membres du Jihad islamique palestiniens affirment à haute voix qu’ils sont responsables de l’explosion. L’enregistrement a été publié sur le compte X (anciennement Twitter) de Tsahal.

Recording of a conversation between Hamas operatives regarding the Islamic Jihad failed rocket launch on the hospital on 17.10.2023 pic.twitter.com/1G3nF7QJiS

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 18, 2023