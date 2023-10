Les Communautés Juives de Tunisie et celle du Maroc sont elles aujourd’hui en DANGER

Les communautés juives de Tunisie ou bien celle Maroc sont-elles aujourd’hui en DANGER, c’est la question que nous pouvons nous poser avec ce qui se passe avec les prises de position de son président et l’hostilité des ces habitants ou bien au Maroc ou plus de 300 000 Marocains sont descendus le 15 Octobre dans la rue pour crier mort au Sionisme, Mort à Israel….et c’est bien de cela que l’on parle, il est temps après les assassinats de juifs en Tunisie à l’occasion de la fête de la Gribah ou 2 pèlerins juifs ont été assassinés par un policier, il y a quelques jours, un autre policier cette fois-ci en Egypte assassine 2 touristes Israéliens.

Les juifs sont-ils en danger dans les pays arabes, je crois que oui, il est temps à ce que notre communauté fasse attention, aujourd’hui, et, dorénavant, ou passer leur vacances, il est temps aujourd’hui de faire attention et d’arrêter pour quelques temps de choisir ces destinations pour passer nos vacances, mais bien de choisir de nouvelle, afin de ne plus mettre nos enfants ou bien notre vie en danger.

Malheureusement dans ces merveilleux pays qui sont le Maroc et la Tunisie, les juifs seront en danger ….car lorsque Tsahal rentrera à Gaza, les rue des pays arabes se soulèveront et tenterons de faire ce que les terroristes du Hamas ont fait à nos frères , nos sœurs juifs et nos enfants dans le Sud du pays.

Khlifa Hattoun président de la communauté juive de Tunis et ses environs, vient d’annoncer que le ministre de l’Intérieur tunisien a demandé de lui communiquer la liste de tous les juifs résidents et leur adresse

Cela veut dire que la Tunisie veut ficher tous les juifs , cela veut dire quoi, cela ressemble au fichier Juif mit en place durant l’occupation par la milice de Vichy… cela présage rien de bon, pour leur avenir, les juifs en Tunisie ne sont plus en sécurité… et même en danger de Mort…

A quand l’étoile JAUNE ?

Les Juifs de Tunisie et du Maroc vont devoir faire leur valise et partir de ces pays pour aller en terre promise, je pense que les autorités Marocaines ne feront pas de problème mais pour la Tunisie , cela ne sera pas la même chose.

Alain SAYADA