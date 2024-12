Israël en guerre : la France appelle Israel a retirer ses troupes de la zone tampon du Golan

Israël en guerre : la France appelle Israël à retirer ses troupes de la zone tampon dans le Golan

Le ministère français des Affaires étrangères a exhorté, dans un communiqué publié aujourd’hui, l’État d’Israël à retirer ses troupes militaires du versant syrien du Mont Hermon, situé dans les hauteurs du Golan, où Tsahal vise à établir une zone tampon face à l’avancée des rebelles jihadistes syriens.

« La France appelle Israël à se retirer de la zone ainsi qu’au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie. Tout déploiement militaire dans la zone de séparation entre Israël et la Syrie constitue une violation de l’accord sur le désengagement de 1974, qui doit être respecté par ses signataires, Israël et la Syrie », a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans son communiqué.

Le ministère français a également ajouté que « la France renouvelle son plein soutien à la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) dans le Golan, dont la sécurité doit être préservée« .

Lundi, Tsahal a annoncé dans un communiqué que l’armée israélienne a renforcé sa présence militaire sur le plateau du Golan pour assurer la sécurité des habitants locaux, suite à la chute du régime de Bachar al-Assad.

Aujourd’hui, Israël a annoncé la fin de l’opération militaire « Flèches du Bashan » qui a été lancé ces derniers jours en Syrie, visant à réduire à néant, via des frappes aériennes massives, les capacités stratégiques de l’armée syrienne. Au cours de cette opération, 70 à 80% des capacités militaires de l’ancien régime de Bachar al-Assad ont été détruites.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités