Israël en guerre : le Hamas a dépensé plus d’un million de dollars en production de béton et de portes en 2022 pour renforcer ses tunnels à Gaza

Selon un document financier découvert par les forces israéliennes à Khan Yunès dans le sud de Gaza, le Hamas a dépensé plus d’un million de dollars pour la production de portes, de béton et d’autres dépenses d’atelier en 2022, dans le but de renforcer ses tunnels dans la bande de Gaza.

Le document, adressé à Abu-Mohammed, le commandant de la brigade Khan Yunès des brigades al-Qassam, a été rédigé par Abu-Ali Albari du département des opérations de la brigade Khan Yunès.

Le rapport a été découvert alors que les combattants de Tsahal poursuivaient ses opérations dans la région de Khan Yunès. Ces dernières semaines, les soldats israéliens ont éliminé de nombreux terroristes, détruit des dizaines de tunnels et dévoilé d’importants documents de renseignement.

Parmi les terroristes éliminés figuraient le chef de la formation de drones de Khan Yunès du Hamas, le commandant de la compagnie d’observation et les commandants Nukhba de la brigade de Khan Yunès.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités