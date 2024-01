Israël en guerre : le Hamas renoncerait à exiger le retrait de Tsahal à Gaza et serait ouvert à un échange d’otages contre des terroristes emprisonnés en Israël

Selon les informations de l’Agence de presse du monde arabe (AWP), citant des sources du Hamas, Les négociateurs du groupe terroriste palestinien auraient renoncé aux conditions d’un cessez-le-feu final incluant le retrait des soldats de Tsahal dans la bande de Gaza.

Le Hamas est désormais ouvert à la libération des 40 otages israéliens en échange de 120 terroristes palestiniens détenus par Israël.

L’Agence de presse du monde arabe indique également que le Hamas souhaite que le prochain cessez-le-feu soit plus long que le précédent échange, mais est ouvert à procéder dans le même sens, à savoir dix femmes et enfants otages israéliens libérés chaque jour en échange de 30 terroristes palestiniens, femmes et mineurs, emprisonnés en Israël.

Lors des derniers accords de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, entre le 24 et le 30 novembre, le Hamas a libéré 105 otages civils – dont 81 israéliens, 23 thaïlandais et un philippin – en échange de 240 terroristes palestiniens, dont 107 mineurs.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités