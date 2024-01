Israël en guerre : Tsahal prend le contrôle du deuxième centre de renseignement du Hamas dans le nord de Gaza

L’armée israélienne a annoncé cet après-midi dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont finalisé la prise de contrôle du deuxième centre de renseignement du Hamas dans le nord de Gaza.

Ce bastion est un centre stratégique de l’organisation terroriste Hamas dans la ville de Gaza, où les salles d’opérations sont utilisées pour gérer les combats dans toute la bande de Gaza. L’avant-poste comprend 37 bâtiments situés au cœur d’une population civile palestinienne et à proximité d’immeubles d’habitation, d’écoles et d’hôpitaux.

Les combattants ont également découvert un bunker de contrôle souterrain du Hamas, d’où les commandants de l’organisation menaient les combats dans la bande de Gaza. Le complexe souterrain se trouve à une profondeur d’environ 20 mètres et comprend une grande salle d’opérations et des espaces de vie à long terme appartenant aux commandants de la branche militaire du Hamas.

Par ailleurs, lors des perquisitions menées dans la zone, de nombreuses armes ont été retrouvés. Les soldats ont aussi localisé dans la zone cinq puits centraux de plusieurs dizaines de mètres de profondeur qui sont reliés entre eux et créent un vaste tunnel qui permet d’accéder à la fosse de contrôle et à l’espace souterrain. Dans l’un des puits, les soldats de Tsahal sont entrés dans le tunnel et ont combattu les terroristes du Hamas sous terre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités