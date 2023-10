Israël en guerre : Le ministre israélien de la Défense ordonne le siège total de Gaza

Suite au lancement de l’opération « Glaives de fer » de Tsahal, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a ordonné aujourd’hui le siège total de la bande de Gaza.

Le ministre israélien a affirmé que durant le siège, il n’y aura ni d’électricité, de nourriture, de gae et de carburant. Tout sera fermé.

Yoav Gallant a également ajouté que « nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence« .

Actuellement, les combats font toujours rage entre le Hamas et l’armée israélienne. Des roquettes tirées depuis Gaza vers le sud d’Israël ont touché plusieurs sites, notamment à Ashdod et à Ashkelon Une femme de 50 ans dans un état grave est pris en charge dans un hôpital à Ashdod et un homme de 75 ans dans un état grave est pris en charge dans un hôpital à Ashkelon.

Tsahal reste également en vigilance. Selon les informations d’I24NEWS qui cite un porte-parole de l’armée israélienne, des terroristes palestiniens pourraient encore s’infiltrer dans le territoire palestinien par la frontière pour commettre des assassinats sur des civils et des militaires israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 700 civils et militaires israéliens dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 23200 blessés dont 22 se trouvent dans un état critique, 345 dans un état grave, 462 dans un état modéré. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités