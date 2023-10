France : un individu portant une kippa tente de commettre une attaque terroriste à l’école Beth Hanna

Dans une vidéo qui circule sur Twitter, un individu portant une kippa et se faisant passer pour un juif a tenté de commettre un attentat terroriste à l’école juive de Beth Hanna situé dans le 19e arrondissement de Paris.

L’individu qui avait plusieurs couteaux en sa possession, a été appréhendé par la police.

Devant Beth Hanna un individu portant une kippa et se faisant passer pour un juif a été appréhendé par la police qui a retrouvé plusieurs couteaux sur lui pic.twitter.com/ng11etRfUb — מרדוש (@ewan_gz) October 8, 2023

Cette tentative d’attaque terroriste survient dans un climat délétère en France, suite à l’attaque sauvage du Hamas qui a eu lieu samedi en Israël et qui a provoqué la mort de 700 personnes et fait plus de 2000 blessés.

Suite à cette attaque sanglante, les réactions politiques des membres de la France Insoumise ont suscité la polémique, notamment celles de Louis Boyard et Mathilde Panot.

Les deux membres de la NUPES ont publié des tweets antisémites allant jusqu’à l’apologie des actes terroristes, en refusant de condamner les actions barbares du Hamas et mettant en opposition la politique de l’État d’Israël et les meurtres sanglants commis par le groupe terroriste palestinien.

Eliran COHEN pour Israel Actualités