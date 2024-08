Israël en guerre : le ministre israélien des Affaires étrangères affirme « qu’Israël n’est pas intéressé par une guerre totale »

Dans une lettre adressée à plusieurs de ses homologues étrangers, Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, s’est exprimé au sujet des tensions maximales à la frontière libanaise entre Israël et le Hezbollah affirmant « qu’Israël n’est pas intéressé par une guerre totale« .

Pour apaiser la situation, Israël Katz exige dans sa lettre trois demandes : l’arrêt immédiat des attaques du Hezbollah, le retrait de l’organisation terroriste au nord du fleuve Litani, ainsi que le désarmement du groupe terroriste libanais conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU. Le ministre israélien précise que l’application de la résolution 1701 est le seul moyen d’éviter une guerre totale au Liban.

Cette initiative diplomatique d’Israël Katz intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah qui s’est accentué ce samedi lorsqu’une roquette a tué 12 enfants sur un terrain de football à Majdal Shams, un village druze du nord d’Israël.

Cette attaque barbare et tragique attribué au Hezbollah pourrait entraîner le nord d’Israël dans un conflit d’envergure entre Israël et le groupe terroriste libanais. Selon les informations de l’Associated Press, qui se base sur les dires d’un responsable libanais, le Hezbollah aurait commencé à déplacer certains de ses « missiles intelligents à guidage de précision » en prévision d’une éventuelle utilisation, suite aux menaces de représailles israéliennes.

Hier en soir, en guise de représailles, un avion de combat israélien a éliminé Fouad Choukr, le numéro 2 du Hezbollah à Beyrouth.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités