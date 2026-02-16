Israël en guerre : le ministre italien des Affaires étrangères affirme que l’Italie est prête à contribuer à la formation des forces de police à Gaza et dans les territoires palestiniens

Lors d’une conférence de presse à Rome, Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères, a déclaré que l’Italie est prête à aider à former les forces de police à Gaza et ailleurs dans les territoires palestiniens.

« Nous sommes prêts à former une nouvelle force de police à Gaza, et nous sommes également prêts à former une force de police palestinienne« , a indiqué Antonio Tajani.