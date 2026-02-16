Israël en guerre : le ministre italien des Affaires étrangères affirme que l’Italie est prête à contribuer à la formation des forces de police à Gaza et dans les territoires palestiniens
Lors d’une conférence de presse à Rome, Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères, a déclaré que l’Italie est prête à aider à former les forces de police à Gaza et ailleurs dans les territoires palestiniens.
« Nous sommes prêts à former une nouvelle force de police à Gaza, et nous sommes également prêts à former une force de police palestinienne« , a indiqué Antonio Tajani.
Néanmoins, malgré ce refus, Antonio Tajani a réaffirmé que l’Italie était prête à apporter son aide aux « efforts de reconstruction visant à garantir la paix au Moyen-Orient ».
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
Eliran COHEN pour Israel Actualités