Israël en guerre : Gideon Sa’ar se rendra ce soir aux États-Unis pour participer au sommet inaugural du Conseil de la paix pour Gaza

F201216YS08[1]Gideon Sa’ar, le ministre israélien des Affaires étrangères, se rendra ce soir aux États-Unis, où il représentera jeudi Israël au sommet inaugural du Conseil de la paix pour la bande de Gaza qui aura lieu à Washington.

Le ministre israélien participera également demain à une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU à New York, au niveau ministériel, pour discuter des derniers développements au Moyen-Orient. Outre Gideon Sa’ar, les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de l’Égypte, de la Jordanie, de Bahreïn, du Pakistan et de l’Indonésie devraient également participer aux réunions du Conseil de sécurité.

La participation d’Israël au sommet du Conseil de la paix fait suite à l’acceptation par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de l’invitation du président américain à rejoindre le conseil d’administration du Conseil.

Benjamin Netanyahu a officialisé l’adhésion d’Israël au Conseil de la paix lors d’une rencontre avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio à Blair House, à Washington, la semaine dernière.

Par ailleurs plus tôt cette semaine, Donald Trump a déclaré que les États membres du Conseil de la paix annonceraient lors de la prochaine réunion un engagement de plus de 5 milliards de dollars pour la reconstruction et les efforts humanitaires à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

Eliran COHEN pour Israel Actualités

