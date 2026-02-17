Israël en guerre : Gideon Sa’ar se rendra ce soir aux États-Unis pour participer au sommet inaugural du Conseil de la paix pour Gaza

Gideon Sa’ar, le ministre israélien des Affaires étrangères, se rendra ce soir aux États-Unis, où il représentera jeudi Israël au sommet inaugural du Conseil de la paix pour la bande de Gaza qui aura lieu à Washington.

Le ministre israélien participera également demain à une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU à New York, au niveau ministériel, pour discuter des derniers développements au Moyen-Orient. Outre Gideon Sa’ar, les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, de l’Égypte, de la Jordanie, de Bahreïn, du Pakistan et de l’Indonésie devraient également participer aux réunions du Conseil de sécurité.

La participation d’Israël au sommet du Conseil de la paix fait suite à l’acceptation par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de l’invitation du président américain à rejoindre le conseil d’administration du Conseil.