Une guerre majeure entre les États-Unis et l’Iran serait imminente

Selon les informations du site américain Axios, les États-Unis sont plus proches d’un conflit militaire avec l’Iran et une campagne massive de plusieurs semaines pourrait « commencer très prochainement ».

Axios, qui se base sur les dires sur les dires de plusieurs sources, a précisé qu’un tel conflit prendrait vraisemblablement la forme d’une opération s’apparentant davantage à une guerre que l’opération américaine d’une journée menée au Venezuela le mois dernier.

Ces mêmes sources ont indiqué à Axios qu’il s’agirait vraisemblablement d’une campagne conjointe américano-israélienne d’une ampleur bien plus importante que la guerre de douze jours.

Ces informations interviennent alors que le deuxième cycle de négociations entre les États-Unis et l’Iran s’est achevé hier, avec la rencontre entre les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Le Jerusalem Post a d’ailleurs informé que, bien que les deux parties aient affirmé que les discussions avaient permis des progrès, d’importants points de désaccord subsistent.

Par ailleurs, ces derniers jours, les États-Unis ont également renforcé progressivement leur présence militaire dans la région. Plus de dix avions de chasse F-22 ont été déployés au Moyen-Orient. Le plus grand porte-avions de l’US Navy, l’USS Gerald R. Ford, est lui aussi en route pour le Moyen-Orient.

Eliran COHEN pour Israel Actualités